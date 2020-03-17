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Распространение коронавируса нового типа

Власти Петербурга заявили, что местные автозаводы имеют достаточный запас комплектующих

Власти города уверены, что на количество выпускаемых машин азиатских компаний в регионе будет влиять прежде всего спрос покупателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Автозаводы Петербурга обеспечены комплектующими для производства. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

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"Ситуация [с коронавирусом], безусловно, влияет [на автозаводы города]. Мы понимаем, что большая часть компонентов производится в Китае. И в связи ситуацией заводы [в Китае] закрывались на карантин. Но, тем не менее, мы получили информацию от наших производителей, что, во-первых, все они достаточно хорошо зарезервировались по запасам, и, поскольку это все-таки мировые компании, они смогли вовремя изменить свои логистические схемы для того, чтобы резервировать поставки с других заводов из других стран", - сказал он.

Яковлев уточнил также, что власти надеются, что объем выпуска автомобилей в 2020 году сохранится на уровне прошлого года, когда было выпущено 372 тыс. легковых машин. Собеседник агентства отметил, что на объемы выпуска будет влиять прежде всего спрос на автомобили.

Ранее ТАСС в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле сообщили, что автопроизводители Санкт-Петербурга за 2019 год отгрузили продукции на общую сумму 357,5 млрд рублей, что на 6,4% больше уровня 2018 года. В городе размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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