АКРА не исключает падения ВВП России в 2020 году

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Динамика российского ВВП в 2020 году может составить от -0,2% до 0,6%, говорится в обзоре ситуации в различных сегментах экономики Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Ранее базовым сценарием АКРА предполагались темпы прироста реального ВВП на уровне 0,8% в 2020 году, однако сейчас с учетом новых вызовов данный показатель, судя по всему, достигнут не будет. По оценкам АКРА, при условии своевременных действий со стороны Банка России по недопущению кризисов ликвидности в банковской системе российская экономика покажет в 2020 году рост от -0,2 до 0,6%", - говорится в материале.

Аналитики не ожидают, что в 2020-2021 годах будут предприняты шаги по консолидации бюджета, которые бы привели к снижению внутреннего спроса и негативно повлияли бы на динамику ВВП. Ликвидные активы федерального бюджета, включая средства Фонда национального благосостояния, на начало 2020 года составляли, по оценкам АКРА, около 14% ВВП, что дает возможность финансировать расходы без привлечения заимствований.

В агентстве прогнозируют, что инфляция на протяжении 2020 года не превысит 7%. Среднегодовая цена нефти марки Brent в базовом сценарии АКРА на 2020-2021 годы составляет $35 за баррель. К концу года прирост среднесуточной добычи нефти в странах ОПЕК+ по отношению к марту 2020 года может составить от 4 млн до 5 млн баррелей.

Агентство ожидает, что суммарный показатель EBITDA крупнейших российских нефтяных компаний ("Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Новатэк", "Русснефть") снизится по итогам 2020 года примерно на 18%, а соотношение долга и EBITDA вырастет до 1,8х по сравнению с 1,3х в первой половине 2019 года.

Банки и страховщики

Банк России может прибегнуть к повышению ключевой ставки для поддержания финансовой стабильности, считают эксперты. Однако, по их мнению, возможное повышение ставки увеличит риски для банков, активно привлекающих рыночное фондирование (операции РЕПО, межбанковские кредиты и др.)

В исследовании отмечается, что краткосрочный негативный эффект от резкого падения курса рубля и нефтяных цен будет умеренным для банковской системы благодаря "ограниченной открытой валютной позиции у большинства российских банков и достаточно сильной позиции по ликвидности". При этом наибольшему риску обесценения подвержены кредиты, предоставленные строительной отрасли, а также сектору операций с недвижимостью.

Текущая турбулентность на финансовых рынках окажет умеренное воздействие на страховые компании в краткосрочной перспективе. "Большинство российских страховщиков придерживается довольно консервативной инвестиционной политики, размещая средства преимущественно в государственных ценных бумагах, облигациях компаний с высокими кредитными рейтингами и на депозитах в крупных банках", - объясняют аналитики.