Что входит в план правительства и ЦБ по поддержке экономики

Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. В совместном заявлении кабмина и ЦБ отмечается, что свое влияние также оказывают снижение внешнего и волатильность конечного спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, а также доступность финансовых средств.
Как отмечается в опубликованном плане, предложенные меры помогут минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики. В кабмине и ЦБ при этом отметили, что "пока невозможно точно определить всю глубину влияния" нынешней ситуации на экономику России.
- Правительство не планирует сокращать бюджетные расходы в 2020 году.
- Минфин в режиме реального времени будет мониторить сбалансированность региональных бюджетов, при необходимости субъектам окажут поддержку.
- ЦБ продолжит обеспечивать рынки рублевой и валютной ликвидностью. При необходимости регулятор будет использовать меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к меняющимся рыночным условиям.
- Банк России и правительство создали группу по мониторингу финансового состояния системно значимых компаний. В первую очередь будут поддержаны отрасли, оказавшиеся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов. Решения о мерах поддержки будет принимать оперативный штаб.
- ЦБ готов распространить на субъекты малого и среднего предпринимательства меры по неухудшению оценки финансового положения. Аналогичные меры были приняты ранее для сферы туризма и транспорта.
- В свою очередь, правительство примет решение ввести отсрочку по уплате арендных платежей для малых и средних предприятий — арендаторов государственного или муниципального имущества.
- Планируется создать специальную комиссию, которая будет принимать решения о поддержке компаний из различных отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
- Кабмин считает первоочередным решение задач по линии здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в данной области является оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
- ЦБ смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию производства лекарств и медоборудования.
- Правительство расширило практику использования "зеленого коридора" для ввоза социально значимых товаров, также принято решение об обнулении импортных пошлин.
- Российских туроператоров до конца года освободили от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности "Турпомощи".
- Правительство примет решение о выплатах по больничным тем, кто оказался на карантине.
- Пакет мер по обеспечению устойчивости экономического развития России будет при необходимости расширяться.