Что входит в план правительства и ЦБ по поддержке экономики

Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. В совместном заявлении кабмина и ЦБ отмечается, что свое влияние также оказывают снижение внешнего и волатильность конечного спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, а также доступность финансовых средств.

Как отмечается в опубликованном плане, предложенные меры помогут минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики. В кабмине и ЦБ при этом отметили, что "пока невозможно точно определить всю глубину влияния" нынешней ситуации на экономику России.