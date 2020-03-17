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Распространение коронавируса нового типа

Что входит в план правительства и ЦБ по поддержке экономики

Здание Центробанка РФ
© Артем Коротаев/ТАСС
Предложенные меры помогут минимизировать последствия распространения коронавируса

Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. В совместном заявлении кабмина и ЦБ отмечается, что свое влияние также оказывают снижение внешнего и волатильность конечного спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, а также доступность финансовых средств.

Как отмечается в опубликованном плане, предложенные меры помогут минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики. В кабмине и ЦБ при этом отметили, что "пока невозможно точно определить всю глубину влияния" нынешней ситуации на экономику России.

  • Правительство не планирует сокращать бюджетные расходы в 2020 году. 
  • Минфин в режиме реального времени будет мониторить сбалансированность региональных бюджетов, при необходимости субъектам окажут поддержку.
  • ЦБ продолжит обеспечивать рынки рублевой и валютной ликвидностью. При необходимости регулятор будет использовать меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к меняющимся рыночным условиям.
  • Банк России и правительство создали группу по мониторингу финансового состояния системно значимых компаний. В первую очередь будут поддержаны отрасли, оказавшиеся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов. Решения о мерах поддержки будет принимать оперативный штаб.
  • ЦБ готов распространить на субъекты малого и среднего предпринимательства меры по неухудшению оценки финансового положения. Аналогичные меры были приняты ранее для сферы туризма и транспорта.
  • В свою очередь, правительство примет решение ввести отсрочку по уплате арендных платежей для малых и средних предприятий — арендаторов государственного или муниципального имущества. 
  • Планируется создать специальную комиссию, которая будет принимать решения о поддержке компаний из различных отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
  • Кабмин считает первоочередным решение задач по линии здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в данной области является оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
  • ЦБ смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию производства лекарств и медоборудования.
  • Правительство расширило практику использования "зеленого коридора" для ввоза социально значимых товаров, также принято решение об обнулении импортных пошлин.
  • Российских туроператоров до конца года освободили от уплаты взносов в резервный фонд и в фонды персональной ответственности "Турпомощи".
  • Правительство примет решение о выплатах по больничным тем, кто оказался на карантине.
  • Пакет мер по обеспечению устойчивости экономического развития России будет при необходимости расширяться.
Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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