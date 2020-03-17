{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Трамп не исключает ни спада, ни рекордного роста экономики США после вспышки коронавируса

"Когда произойдет эта победа, наша экономика взлетит до небес", - убежден президент США

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает ни спада, ни рекордного роста американской экономики после нынешней вспышки нового коронавируса в мире. Глава администрации США подтвердил это, выступая во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме.

На эту тему
Удаленка для людей с детьми, тесты, форс-мажор. Главное о коронавирусе за 17 марта

"Это может быть", - сказал Трамп, когда его внимание заострили на прогнозах одного из видных американских экономистов, предрекающих возникновение в Соединенных Штатах рецессии в связи с распространением коронавируса нового типа. "Но я не мыслю категориями рецессии. Я мыслю категориями преодоления всего этого", - подчеркнул далее Трамп.

"Когда мы завершим с вирусом, мы победим. <...> Когда произойдет эта победа, наша экономика взлетит до небес", - убежден президент США.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мировые цены на нефть
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI снижается на 3,6% - до $27,95
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС