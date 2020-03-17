Трамп не исключает ни спада, ни рекордного роста экономики США после вспышки коронавируса

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает ни спада, ни рекордного роста американской экономики после нынешней вспышки нового коронавируса в мире. Глава администрации США подтвердил это, выступая во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме.

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"Это может быть", - сказал Трамп, когда его внимание заострили на прогнозах одного из видных американских экономистов, предрекающих возникновение в Соединенных Штатах рецессии в связи с распространением коронавируса нового типа. "Но я не мыслю категориями рецессии. Я мыслю категориями преодоления всего этого", - подчеркнул далее Трамп.

"Когда мы завершим с вирусом, мы победим. <...> Когда произойдет эта победа, наша экономика взлетит до небес", - убежден президент США.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.