Владельцы кинотеатров обратились к Мишустину за помощью из-за ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ассоциация владельцев кинотеатров направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой о поддержке в тяжелой ситуации, в которой оказались кинотеатры из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе организация просит признать сложившуюся ситуацию в стране форс-мажорной.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ассоциация направила премьер-министру письмо о государственной поддержке через электронную приемную.

"Основная цель письма - обратить внимание на то, что вся сложившаяся ситуация очень сильно бьет по кинотеатрам. Даже если завтра все закончится, нам будет нечего показывать, сейчас происходит столько переносов премьер фильмов, которые планировалось показывать в апреле", - сказал ТАСС в среду председатель ассоциации Олег Березин.

По его словам, ассоциация просит об определенных решениях, среди которых оформление нахождения сотрудников дома не как отпуск, а как больничный лист с соответствующей оплатой, а также об определенных льготах по оплате электроэнергии. "Нам очень важно признание этой ситуации форс-мажором, потому что это повод для разговоров с арендодателями, владельцами торговых сетей об изменении арендных ставок, режимов оплаты. Сейчас же юридических оснований нет", - пояснил Березин.

Глава ассоциации напомнил, что производство некоторых фильмов остановилось, в том числе тех, которые должны были выйти в конце этого года-начале следующего. "Это достаточно низкомаржинальный бизнес - у кинотеатров очень большие расходы на оборудование, на аренду, есть расходы на персонал. Поэтому кинотеатр в очень уязвимой ситуации, малейшие колебания по кинотеатру ударяют", - поделился он.

Ранее кинопрокатчики отложили премьеры и выход в прокат фильмов "Мулан", "Новые мутанты", "Тихое место - 2"и "Форсаж-9".