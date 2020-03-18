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Распространение коронавируса нового типа

Глава Ростуризма считает, что коронавирус угрожает развитию турбизнеса

Ведомство рассматривает все возможные меры поддержки предпринимателей, как оперативные, так и среднесрочные, заявила Зарина Догузова

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Развитие туристического бизнеса оказалось под угрозой из-за вводимых по всему миру ограничений на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении главы Ростуризма Зарины Догузовой, опубликованном на сайте ведомства.

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"В условиях неблагоприятной эпидемической обстановки и ежедневного роста числа стран, закрывающих свои границы, развитие туристического бизнеса оказалось под угрозой. Мы рассматриваем все возможные меры поддержки предпринимателей, как оперативные, так и среднесрочные", - сказала Догузова.

Ростуризм в формате электронной горячей линии помогает представителям туристического рынка решить проблемы, с которыми они столкнулись из-за распространения коронавируса, сообщила глава ведомства. Кроме того, в Ростуризм ежедневно поступают сотни обращений от путешественников о ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19. Ростуризм помогает обеспечить "максимально комфортное возвращение всех путешественников домой", отметила руководитель Ростуризма.

Как сообщили ранее в среду в Ростуризме, за рубежом находятся 100 тыс. организованных туристов из РФ, Ростуризм просит их связаться и поддерживать связь с консульствами и туроператорами.

Теги
РоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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