Отмена "Евровидения" и свиданий в СИЗО. Главное о коронавирусе за 18 марта

Россия
- Всего зараженных — 147, из них новых случаев — 33.
- Весенние каникулы в школах продлили с 23 марта по 12 апреля, будет организовано дистанционное обучение.
- Кремль изучит вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию.
- ФАС начала получать жалобы на рост цен на социально значимые продукты (крупы, в том числе гречку, сахар, муку). Продажи риса, соли и гречки в торговой сети "Утконос" за неделю выросли в 3–3,5 раза. "Все аптеки" заявили о росте продаж хлоргексидина в 5 раз за месяц.
- Люди, вернувшиеся из-за границы и находящиеся на карантине, смогут оформить больничный лист удаленно (как уже сделано в Москве).
- Суды ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей. Рассматривать будут "только категории дел безотлагательного характера".
- В колониях и СИЗО отменены свидания заключенных с родственниками.
Москва
- Всего заразившихся — 86, из них новых случаев — 30. Из больницы в Коммунарке выписаны 106 пациентов, находившихся на карантине.
- Власти Москвы рекомендовали работодателям по возможности перевести часть сотрудников на удаленку. Мэр столицы Сергей Собянин попросил не подменять работу из дома вынужденными отпусками за свой счет. Как перестроиться на удаленную работу, читайте в нашем материале.
Мир
- Общее число случаев заражения превысило 200 тыс., с 6 марта число инфицированных удвоилось. Летальных исходов — 8126. Первые случаи заражения зафиксированы в Замбии, Джибути, Гамбии, Киргизии и Черногории (полный список "зараженных" стран здесь).
- Отменен конкурс "Евровидение" (должен был пройти 12–16 мая в Роттердаме). Возможно, он пройдет в следующем году.
- Германия приостанавливает программы приема беженцев.
- В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус.
- Заразились министр труда и социальных дел Норвегии и министр евроинтеграции Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину).