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Распространение коронавируса нового типа
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Число зараженных коронавирусом в Москве за сутки выросло до 86 человек

Власти города уже установили весь круг контактов новых заразившихся за прошедшие сутки
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Коронавирус выявлен еще у 30 человека в Москве, сообщили в среду в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве зафиксированы 30 новых случаев коронавируса", - сказали в штабе.

По информации оперштаба, среди новых заразившихся коронавирусом два ребенка, они находятся на лечении в столичной инфекционной больнице №2 и больнице им. Башляевой.

"25 пациентов проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Еще четверо госпитализированы в ИКБ №2, среди них один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице им. Башляевой", - сказали в штабе.

Власти Москвы уже установили весь круг контактов новых заразившихся коронавирусной инфекцией в столице за прошедшие сутки. Часть пациентов проходят лечение в клиниках, остальные находятся в режиме самоизоляции.

"Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. 11 из них госпитализированы в больницу в Коммунарку. Один контактировавший с заболевшим находится в больнице в Краснодаре. Еще 16 человек находятся в режиме самоизоляции на дому, семь человек изолированы на дому в Московской области, они уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.

О ситуации с коронавирусом

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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