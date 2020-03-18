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Распространение коронавируса нового типа

В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

Коронавирус у него был диагностирован в начале марта

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. В Японии умер мужчина, который заявлял о желании распространить коронавирус после того, как врачи поставили ему соответствующий диагноз. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Мужчине, проживавшему в городе Гамагори (префектура Айти), было 57 лет. Он умер в больнице, где находился последние дни.

Коронавирус у пациента был диагностирован в начале марта. Госпитализировать в инфекционное отделение мужчину могли только на следующий день, поэтому врачи попросили его отправиться прямиком домой и самоизолироваться. Вместо этого мужчина, как сообщается, посетил по крайней мере два бара, предварительно сообщив своим родственникам, у которых также была ранее обнаружена инфекция, что "собирается распространить вирус".

В одном из баров японец сообщил, что заражен коронавирусом, после чего его сотрудники связались с полицией и здравоохранительными службами, которые и задержали мужчину. К настоящему моменту по крайней мере у одного человека из тех, с кем контактировал заразившийся, был обнаружен коронавирус. Речь идет о посетительнице одного из баров. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.

В Японии зафиксированы более 1,5 тыс. заражений коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess. Число летальных исходов достигло 37.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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