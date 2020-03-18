Министр занятости и социального обеспечения Норвегии заразился коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтверждено у министра занятости и социального обеспечения Норвегии Турбьорна Рёэ Исаксена. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро.

"Я чувствую себя хорошо, симптомы у меня очень легкие. Я постараюсь, насколько возможно, продолжать работу из дома в обычном режиме, но буду изолирован дома", - сказал он.

По его словам, он не знал, что контактировал с кем-то, кто заразился вирусом, и отметил, что коронавирус был ранее подтвержден у его замминистра. Также на карантин отправлен министр по делам детей и семьи Хьелль Ингольф Рупстад.

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии, по официальным данным, 17 марта увеличилось до 1308 человек. Правительство Норвегии сообщило о запрете на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, и введении временного погранконтроля на границах внутри Шенгенской зоны. Все, кто возвращается в королевство после пребывания в любом другом государстве, отправляются на двухнедельный карантин. По решению властей в Норвегии закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.

12 марта в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента от коронавируса, к настоящему моменту умерших уже четверо. Первый случай заражения выявили в конце февраля.