"Все аптеки" заявили о росте продаж хлоргексидина в 5 раз за месяц

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Онлайн-сервис поиска и заказа лекарств "Все аптеки", который развивает Mail.ru Group, проанализировал спрос на лекарства за последний месяц и выяснил, что сильнее всего вырос спрос на антисептики, число проданных упаковок хлоргексидина выросло в 5 раз, перекиси водорода - в полтора раза. Об этом говорится в сообщении компании.

"Онлайн-маркетплейс проанализировал динамику продаж лекарств и аптечных товаров в более 30 тыс. торговых точек (половина всех аптек страны) по 60 тыс. наименований. По данным сервиса, сильнее всего вырос спрос на антисептики. Число проданных упаковок хлоргексидина выросло в 5 раз за месяц, перекиси водорода - в полтора раза", - говорится в сообщении.

В Mail.ru ожидают, что после разрешения президента ввести дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами, на эти препараты спрос может вырасти в несколько раз. Как отмечается в сообщении, среди лекарственных средств по числу продаж лидирует "Нафтизин". За полтора месяца количество проданных упаковок препарата увеличилось в 8 раз. Втрое выросли продажи парацетамола и "Тамифлю". Также значительный рост (30%) показали продажи энтеросорбентов - активированного угля и "Энтеросгеля".

Продолжают расти продажи "Арбидола", за месяц количество купленных упаковок препарата выросло на 47%. Аналогичную динамику показывают другие противовирусные средства, например, продажи "Эргоферона" выросли на 27%. Самым востребованным товаром, согласно исследованию, остаются медицинские маски, однако приобрести их проблематично. На втором месте по популярности - спиртовые салфетки, которых продано в полтора раза меньше, чем масок, при этом их запасы в большинстве сетей также закончились.

"Большинство товаров, которыми закупаются пользователи, относятся к категории безрецептурных. Они не просто составляют аптечку предметов первой необходимости в случае вынужденного карантина. Такие средства в принципе могут понадобиться в любой момент и поэтому должны быть в каждом доме. Сейчас у многих есть опасения, насколько безопасно идти в аптеку за лекарствами, поэтому решение ввести онлайн-продажу лекарств без рецепта может повысить спрос на эти товары в несколько раз", - прокомментировал проекта "Все аптеки" Александр Котляров.