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Распространение коронавируса нового типа
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Власти Москвы рекомендуют работодателям перевести часть сотрудников на работу из дома

Мэр города Сергей Собянин отметил, что особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Власти Москвы рекомендуют работодателям перевести часть сотрудников на удаленную работу. Об этом сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы <...> по возможности перевести часть ваших работников на работу из дома. Особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу", - написал мэр.

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Он добавил, что тем самым работодатели внесут огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. "Буду благодарен, если вы сообщите о принятых решениях и поделитесь опытом организации удаленной работы (пришлете копии приказов, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы). Адрес электронной почты - stayhome@mos.ru. Обязательно сообщите в письме номер телефона для связи с вами", - написал Собянин.

Ранее сообщалось, что занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно, при этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице достигло 56 человек. Все заболевшие в Москве прилетели из европейских стран и проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке.

В новость были внесены изменения (14:22 время мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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