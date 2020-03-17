{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Предложения Путина по борьбе с коронавирусом в России. Главное

© Михаил Климентьев/ТАСС
Лекарства можно будет покупать дистанционно, медикам повысят зарплаты, резервы медоборудования пополнят, а портативный экспресс-тест на коронавирус планируют разработать к апрелю

Президент России на совещании с кабинетом министров 17 марта предложил ряд мер по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в России. Президент призвал работать на опережение, а также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

' ТАСС/Ruptly'

Главные заявления президента:

  • Производство первого в мире портативного экспресс-теста на коронавирус, разработанного совместно с японскими специалистами, планируется наладить в апреле. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов. Потенциально это будет первый в мире именно портативный экспресс-тест", — подчеркнул Путин.
  • Безрецептурные лекарства теперь можно будет продавать дистанционно. Однако правительству, по распоряжению президента, еще предстоит разработать предложения о том, как избежать контрафакта в этой сфере.
  • Глава государства предложил работодателям предусмотреть возможность удаленной работы для сотрудников с детьми дошкольного и школьного возраста на период действия мер по нераспространению коронавируса.
  • Резервы лекарственных препаратов и медоборудования в условиях распространения коронавируса в России необходимо пополнить. "Наши резервы должны быть дополнены лекарствами, оборудованием, необходимой техникой", — сказал Путин. По его словам, нужно наращивать также наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции. "И конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам", — добавил президент.
  • Зарплаты медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, должны быть повышены. "Я прошу правительство, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала, — сказал Путин на совещании с правительством РФ. — Нужно увеличить фонд оплаты труда и сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания".
  • Волонтеров необходимо снабдить соответствующими защитными средствами, чтобы обеспечить их безопасную работу. Волонтеры, в свою очередь, рассказали, что в ближайшее время начнет работу горячая линия по приему сообщений от пожилых людей, которым требуется помощь; в регионах будут с этой целью открыты кол-центры и созданы волонтерские штабы. 
  • Важно предоставлять населению прямую оперативную информацию. "У граждан страны должна быть вся необходимая информация, с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких", — заключил Путин, призвав исключить поводы для возникновения пустых слухов и злонамеренной информации.
  • Президент посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.
Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В России запускается первая онлайн-платформа для экологических активистов
На платформе размещены короткие инструкции для начинающих
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС