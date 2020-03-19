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Распространение коронавируса нового типа

Володин предложил подумать над кредитными каникулами для бизнеса в связи с коронавирусом

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что кабмин попросит парламентариев рассмотреть законопроекты о поддержке экономики в условиях пандемии
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Минфину и профильному комитету нижней палаты изучить вопрос о предоставлении отсрочки выплат по кредитам для инвесторов, пострадавших от ограничительных мер в связи с распространением нового коронавируса.

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В ходе пленарного заседания Думы в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что кабмин попросит парламентариев оперативно рассмотреть ряд законопроектов в рамках поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

"Просьба еще раз обратить внимание на тех, кто построил большие центры развлекательные, досуговые, торговые комплексы, гостиничные на кредитные средства. А сегодня в связи с коронавирусом наполняемости нет. Таким нужно оказать помощь", - отреагировал Володин.

Председатель нижней палаты также поручил комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству продумать меры поддержки бизнеса. "Обсудите с представителями профессионального сообщества, что можно в этом плане сделать, чем помочь, - сказал он. - Потому что здесь как раз необходимо, может быть, предложить правительству отсрочить выплату платежей по кредитам, какие-то другие меры поддержки".

С соответствующей просьбой думский спикер обратился и к своему первому заместителю Александру Жукову. "Было бы правильно... вместе с председателями профильных комитетов подумать над этим и совместно с председателем правительства как можно быстрее поддержать тех наших инвесторов, кто вложился в такую важную тему, как детский отдых, гостиничное хозяйство и многое другое, но при этом испытал сложности сегодня, в связи с коронавирусом все эти учреждения закрыты", - заключил Володин.

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Распространение коронавируса нового типа
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