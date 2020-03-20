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Распространение коронавируса нового типа

ФАС при рассмотрении жалоб на госзакупки учтет пандемию как форс-мажор

Служба предупредила, что направленные на профилактику и ликвидацию последствий распространения COVID-19 закупки теперь могут осуществляться у единственного поставщика

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) при рассмотрении жалоб на госзакупки будет учитывать пандемию COVID-19 как форс-мажор. Об этом в четверг сообщается на сайте службы.

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"Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) является обстоятельством непреодолимой силы, что необходимо учитывать при рассмотрении жалоб на госзакупки и закупки госкомпаний, дел об административных правонарушениях, обращений о включении в РНП и проведении проверок", - говорится в сообщение службы.

Антимонопольная служба предупредила, что закупки, направленные на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения COVID-19, теперь могут осуществляться у единственного поставщика.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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