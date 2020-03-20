"Почта России" временно перевела часть сотрудников на дистанционную работу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Почта России" в рамках расширения комплекса мер по борьбе с распространением коронавируса перевела часть сотрудников на дистанционную работу. Об этом говорится в сообщении компании.

"Генеральный директор Максим Акимов утвердил приказ о временном переводе части сотрудников "Почты России" на дистанционную работу. Такое решение вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и риском распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

На удаленный формат переходят около половины сотрудников аппарата управления компании и 30% офисных работников региональных управлений. "Почта России" рассчитывает, что "перевод на "удаленку" позволит минимизировать число контактов сотрудников и, соответственно, снизит вероятность заражения вирусными инфекциями". Сотрудники, переведенные на дистанционный формат работы, получили четкие инструкции и полную IT-поддержку для организации эффективной работы.

Также в офисах усилены меры санитарной обработки. Сотрудники, оставшиеся на рабочих местах, обеспечены дезинфицирующими средствами и при их размещении в помещениях соблюдается необходимая безопасная дистанция. "Количество сотрудников, работающих в удаленном режиме, может быть пересмотрено в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе", - отмечается в сообщении.

"Почта России" подчеркивает, что организованный переход управленческого состава на удаленный формат работы позволит обеспечить бесперебойное функционирование почтовой сети. "Все отделения Почты России работают в штатном режиме. Компания своевременно выполняет обязательства, в том числе социальные - выплату пенсий и пособий, доставку почтовых отправлений, прием оплаты коммунальных и других услуг", - сообщает компания. Контролировать ситуацию помогут начальники отделений почтовой связи. Создана специальная форма оперативного сбора информации, через которую они смогут регулярно информировать оперативный штаб АО "Почта России" о состоянии здоровья сотрудников, наличии необходимых средств защиты в почтовом офисе, периодичности уборки и оперативной обстановке в почтовой сети.

"Почта России" включает в себя более 42 тыс. отделений связи, которые оказывают услуги по всей территории России. На предприятии работают более 350 тыс. человек.