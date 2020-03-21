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Распространение коронавируса нового типа

В МВФ уверены, что коронавирус окажет серьезное влияние на мировую экономику

Вместе с тем там отметили, что проблемы будут временными

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Последствия пандемии коронавируса будут "весьма серьезными", но мировая экономика сможет устранить их. Уверенность в этом выразил в пятницу директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.

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Как специалист пояснил в опубликованном на сайте МВФ интервью, "продолжительное расширение [мировой экономики] и высокий уровень занятости создадут некоторый буфер против очень слабой экономической активности в последующие месяцы". "Кризис наступил в тот момент, когда, надеюсь, мы готовы к потрясениям и сможем справиться с ними. Хотя последствия будут довольно серьезными", - отметил он.

"Надеюсь, что мы справимся с этим кризисом. Я думаю, что у международного сообщества есть средства, у стран есть средства, с помощью которых мы выйдем из него. Восстановление произойдет. Это временный кризис", - подчеркнул руководитель департамента МВФ. По словам Мюлейзена, "суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса". "Нужно сделать так, чтобы в какой-то момент появилась уверенность в том, что это будет временный шок, а последствия не продлятся многие месяцы", - считает он.

ЦБ и правительства стран мира, продолжил директор департамента МВФ, приняли множество беспрецедентных мер с целью предоставления ликвидности для рынков и обеспечения их функционирования. "Возможно, даже больше, чем нам нужно", - добавил специалист. Он подчеркнул необходимость координировать предпринимаемые шаги с целью "усилить действия каждого отдельного правительства или центрального банка". Мюлейзен также считает важным "переосмыслить вопрос о высоком долге [ряда стран] по мере выхода из нынешнего кризиса".

Он указал на "очень резкий отток капитала из стран с развивающейся экономикой". "Это проблема, которую будет очень трудно решить, но МВФ может помочь", - отметил Мюлейзен.

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Распространение коронавируса нового типа
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