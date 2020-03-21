Tez Tour организует досрочный вывоз туристов из Египта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Туроператор Tez Tour сообщил о досрочном завершении отдыха туристов, находящихся на египетских курортах по линии туроператора, из-за приостановления Египтом авиасообщения и закрытия аэропортов страны. Об этом в субботу говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"19 марта вступило в силу правительственное решение - закрыть до 31 марта границы Египта для недопущения распространения коронавируса. Все египетские аэропорты прекратили работу. В связи с этим туроператор Tez Tour досрочно вывезет своих туристов, которые сейчас находятся в Египте", - сообщается на сайте ассоциации.

Отмечается, что вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 401 состоится 23 марта, вылет из Каира запланирован на 15:00 по местному времени.

В пресс-службе туроператора пояснили, что для туристов будет организован трансфер до аэропорта Каира, для уточнения его времени необходимо связаться с гидом Tez Tour.