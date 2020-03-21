МЭР предлагает компенсировать туроператорам траты на вывоз туристов из-за коронавируса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Предложенные Минэкономразвития РФ меры по поддержке туроператоров и авиаперевозчиков предусматривают возмещение затрат на вывоз туристов и на компенсацию стоимости отмененных невозвратных билетов. Пакет предложений был разработан совместно с Ростуризмом, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

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Ранее министерство внесло в правительство проект постановления об урегулировании убытков туроператоров и авиаперевозчиков, которые возникли из-за отмены туров и приостановки авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

"В качестве одной из таких мер предлагается оказание государственной поддержки туроператорам в виде субсидий на возмещение убытков, понесенных ими вследствие введенных ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции в мире. Возмещению подлежат убытки туроператоров, возникшие в период с 24 января по 30 марта 2020 года при реализации ими туристского продукта и связанные с [невозвратными тарифами авиакомпаний]", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в министерстве, меры поддержки включают компенсацию расходов чартерных и регулярных авиаперевозчиков. Также планируется компенсировать туроператорам затраты, связанные с возвращением туристов в Россию. Там отметили, что целевое назначение - компенсация денег туристам.