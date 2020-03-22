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Распространение коронавируса нового типа

В США власти готовы из-за коронавируса выделить по $3 тыс. на семью

Также около $110 млрд могут выделить больницам

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Федеральные власти США в рамках пакета мер по стимулированию экономики в свете распространения нового коронавируса готовы выделить примерно по $3 тыс. на семью, а также около $110 млрд больницам. Об этом заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business.нннннннн

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Говоря о положениях законопроекта, согласование которого в настоящее время еще не завершено, Мнучин отметил: "Семья из четырех человек получит чек в среднем на $3 тыс.". "Это поможет им продержаться", - сказал министр.

В числе других мер он назвал предоставление бизнесу кредитов на выгодных условиях, а также выплату расширенных пособий по безработице для "тех, кто остался без работы из-за коронавируса". "Мы обсуждаем, какой будет окончательная сумма. Мы хотим быть уверены, что у больниц есть средства", - констатировал он.

По словам Мнучина, пакет мер, о которых идет речь, рассчитан на 10-12 недель. Министр выразил надежду на то, что согласование законопроекта будет завершено в течение воскресенья, и он будет одобрен в понедельник.

Говоря о текущих трудностях для экономики США, Мнучин подчеркнул: "Это не финансовый кризис, который будет продолжаться годами". На вопрос, началась ли в США рецессия, министр ответил: "Думаю, это технический вопрос, который в настоящих условиях не является слишком уж важным". Он также признал, что в текущем квартале "экономическая активность снизится".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 340 человек.

Теги
СШАМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
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