ВТБ планирует предоставить кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса заемщикам

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует в индивидуальном порядке предоставлять кредитные каникулы на срок до трех месяцев заемщикам, которые столкнулись с финансовыми проблемами из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Считая социальную ответственность важнейшим принципом своей работы, банк разработал комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса заемщиков, он начнет действовать после принятия соответствующих решений. Среди таких мер - отсрочка платежа по кредитным продуктам (как основной долг, так и проценты) клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев", - отмечается в сообщении.

В банке подчеркнули, что будут индивидуально рассматривать обращения розничных клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом.

"Это собственная инициатива банка в дополнении к программам, действующим в рамках законодательства РФ (таким, например, как ипотечные каникулы). Детали и сроки запуска инициативы будут объявлены банком до конца марта, - добавили в пресс-службе. - Мы следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки клиентов".

На прошлой неделе глава ВТБ Андрей Костин в личном обращении к клиентам банка сообщил, что ВТБ разработал комплекс мер по защите интересов своих клиентов, пострадавших в результате распространения в России коронавируса.