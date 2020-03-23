ЦБ выпустил рекомендации для банков по организации удаленной работы сотрудников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ЦБ разработал для российских банков меры по организации удаленной работы сотрудников в условиях карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банковские операции, не связанные с открытием и ведением счетов и не влияющие на бесперебойность транзакций, предлагается обеспечивать в режиме удаленного мобильного доступа. В этом случае Банк России рекомендует финансовым организациям применять технологии виртуальных частных сетей, многофакторной аутентификации, организовать мониторинг и контроль действий пользователей удаленного мобильного доступа, а также принять ряд других мер", - указано в сообщении.

ЦБ обозначил первостепенные банковские операции, бесперебойное осуществление которых должны обеспечить кредитные организации. К таким операциям относятся проведение денежных переводов, открытие банковских счетов и возможность снятия наличных денег в банкоматах.

Также в пресс-релизе подчеркивается необходимость информирования регулятора о кибер-инцидентах с помощью соответствующей автоматизированной системы АСОИ ФинЦЕРТ.