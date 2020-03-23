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Минкомсвязь разместила каталог цифровых сервисов на портале госуслуг

На портале "Все.онлайн" информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям - от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минкомсвязь запустила портал с информацией о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в самоизоляции из-за коронавируса. Ссылка на каталог теперь располагается, в том числе, и на портале госуслуг, сообщили в пресс-службе министерства.

"Минкомсвязь России и АНО "Цифровая экономика" при поддержке крупнейших российских интернет-компаний запустили порталы "Все.онлайн" и vseonline.online, на которых собрана информация о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса <...> Ссылка на каталог сервисов размещена также на Едином портале госуслуг, на котором сейчас зарегистрировано 105 млн пользователей", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что единый портал "Все.онлайн" с информацией о бесплатных цифровых ресурсах для тех, кто работает удаленно, начинает работать с 23 марта.

По данным пресс-службы Минкомсвязи РФ, на самом портале информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям - от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн.

"В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка, видеосервисы Ivi и Okko, развлекательные онлайн-платформы крупнейших операторов связи: "Ростелекома", МТС, "Билайна", "Мегафона" и "ЭР-Телекома", услуги такси и каршэринга от "Яндекса" и Mail.ru Group, "Яндекс.Лавка" и DeliveryClub. Для учащихся доступны продукты Учи.ру Inlearno, компания 1С предоставила бесплатный доступ к аудиокнигам из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению. "Почта России" - сервис бесконтактной доставки посылок до двери и другие почтовые услуги, которые актуальны для современной эпидемиологической ситуации", - добавили в министерстве.

Большинство собранных на порталах "все.онлайн" и vseonline.online интернет-сервисов предоставляются гражданам бесплатно или на льготных условиях.

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