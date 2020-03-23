В России заработал сайт "Все.онлайн" с данными о бесплатных цифровых ресурсах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник, что единый портал "Все.онлайн" с информацией о бесплатных цифровых ресурсах для тех, кто работает удаленно, начинает работать с 23 марта.
"Из-за коронавируса люди вынуждены сейчас ограничивать себя и находиться дома, общаться фактически только через интернет, многие, чтобы перейти на удаленную работу или дистанционное обучение, используют различные онлайн-площаки, - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. - Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам".
Премьер уточнил, что информация о таких сервисах будет собрана на едином интернет-ресурсе "Все.онлайн".
"Уже сейчас доступны данные о сервисах, с помощью которых можно организовать дистанционную работу, получить медицинскую помощь, заказать продукты или готовую еду. Там также можно найти сведения о развлекательных сервисах для детей, для взрослых, сайта по образованию, повышению квалификации", - перечислил глава правительства, отметив, что на данный момент ресурс уже объединяет свыше 60 сервисов. Мишустин анонсировал его ежедневное обновление.
Каталог доступных сервисов размещен на едином портале Госуслуг, позднее он должен появиться на других государственных ресурсах и сайтах российских интернет-компаний. Глава правительства обратил внимание на то, что одним из популярных сервисов является портал "Культура.рф", который позволяет миллионам следить за самыми интересными событиями в культурной страны, посещать музеи, слушать лекции или концерты, оставаясь при этом дома. На этот ресурсе в свободном доступе находится более 2,5 тыс. фильмов, спектаклей и более 1,5 тыс. концертов. Также там можно найти электронные книги и виртуальные экскурсии по более, чем трем сотням музеев. Глава правительства рассказал, что на сайте также можно найти полезные материалы для домашнего обучения.
"Многие известные артисты, музыканты, такие как Денис Мацуев, подключаются к этой идее", - добавил он, отметив, что численность зрителей виртуального концерта пианиста составила более 1,5 млн человек, что в тысячу раз превышает вместимость концертного зала им. Чайковского. "Планируем и дальше проводить такие крупные культурные события и транслировать их в прямом эфире на весь мир. Важно, что для пользователей эти сервисы абсолютно бесплатные", - подытожил Мишустин.