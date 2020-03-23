В России заработал сайт "Все.онлайн" с данными о бесплатных цифровых ресурсах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник, что единый портал "Все.онлайн" с информацией о бесплатных цифровых ресурсах для тех, кто работает удаленно, начинает работать с 23 марта.

"Из-за коронавируса люди вынуждены сейчас ограничивать себя и находиться дома, общаться фактически только через интернет, многие, чтобы перейти на удаленную работу или дистанционное обучение, используют различные онлайн-площаки, - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. - Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам".

Премьер уточнил, что информация о таких сервисах будет собрана на едином интернет-ресурсе "Все.онлайн".

"Уже сейчас доступны данные о сервисах, с помощью которых можно организовать дистанционную работу, получить медицинскую помощь, заказать продукты или готовую еду. Там также можно найти сведения о развлекательных сервисах для детей, для взрослых, сайта по образованию, повышению квалификации", - перечислил глава правительства, отметив, что на данный момент ресурс уже объединяет свыше 60 сервисов. Мишустин анонсировал его ежедневное обновление.