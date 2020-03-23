В Москве создадут образовательные курсы для бизнеса о работе на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 23 марта /ТАСС/. Власти Москвы до конца марта организуют образовательные курсы для предпринимателей - они помогут компаниям адаптироваться к работе в условиях распространения нового коронавируса. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"Сейчас мы формируем сетку образовательных мероприятий для предпринимателей с учетом влияния новых кризисных явлений на бизнес. Особый упор делается на наиболее уязвимые отрасли. В эту сетку мы включаем цикл обучающих активностей, которые помогут компаниям минимизировать негативные последствия коронавируса. Этот цикл стартует в конце марта", - сказал он.

Одним из первых мероприятий станет вебинар для предпринимателей, работающих в сфере общественного питания: "Как спасти доходы ресторана в кризис". Занятие состоится 26 марта в 12:00 мск. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте mbm.mos.ru в блоке "Обучение".