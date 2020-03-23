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Распространение коронавируса нового типа

ЕС 23 марта может впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны

Приостановка действия Пакта стабильности и роста позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Совет ЕС по экономике и финансам проведет в понедельник экстренную видеоконференцию, на которой рассмотрит предложение приостановить действие базового документа зоны евро - Пакта стабильности и роста - в рамках мер поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на ежедневном видеобрифинге.

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"Еврокомиссия в пятницу внесла предложение о временной приостановке действия Пакта стабильности и роста в рамках мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Еврокомиссия предложила Совету ЕС по экономике и финансам утвердить это предложение, для чего он проведет во второй половине дня видеоконференцию", - заявил Мамер.

Пакт стабильности и роста ограничивает уровень дефицита госбюджета стран еврозоны 3% ВВП, предел госдолга - 60% ВВП. Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, для предоставления помощи бизнесу.

Отмена Пакта стабильности

"Отныне правительства (государств ЕС - прим. ТАСС) смогут давать деньги многим компаниям - гостиницам, ресторанам, транспортным компаниям, малым предприятиям, которым грозит банкротство без поддержки. Сегодня мы приняли решение приостановить действие бюджетных норм, чтобы государства могли влить в экономику столько денег, сколько необходимо", - заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия также приняла решение перераспределить из бюджета ЕС €37 млрд на поддержку сектора здравоохранения и малых предприятий в ЕС. Европейский центробанк (ЕЦБ) на прошлой неделе объявил о запуске программы выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму в €750 млрд для поддержки финансовой стабильности во избежании цепных банкротств в условиях всеобщего карантина и радикального замедления европейской экономики.

ЕК на данный момент прогнозирует спад в европейской экономике в 2020 году на уровне 1%, однако, по информации источников, она также изучает пессимистический сценарий, который предусматривает спад в 2% ВВП и мощный всплеск безработицы.

Конец бюджетной дисциплины

Приостановка действия Пакта стабильности и роста фактически означает отказ от политики бюджетной дисциплины. Таким образом, может повториться ситуация 2008-2009 годов, когда европейские правительства потратили несколько триллионов евро на спасение своих банков от банкротств в условиях мирового финансового кризиса, что привело в начале 2010 года к кризису суверенной задолженности зоны евро и поставило под вопрос само существование европейской валюты. Сейчас ситуация отягощается двумя дополнительными факторами. Во-первых, степень закредитованности стран в 2020 году значительно выше, чем была в 2008 году. Во-вторых, даже в разгар кризиса 2008 года Брюссель не отменял базовые экономические регулятивные меры, которые сыграли некоторую ограниченную роль в сдерживании бюджетных трат стран ЕС, которые в массовом порядке вышли за пределы разрешенных финансовых ограничений.

Теги
Фон дер Ляйен, УрсулаРаспространение коронавируса нового типа
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