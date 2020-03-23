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Распространение коронавируса нового типа

В Москве создан оперативный штаб для контроля состояния промышленных предприятий

Сотрудники штаба отслеживают проблемы с поставками сырья, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, а также мониторят угрозы, которые могут привести к остановке деятельности заводов или снижению объемов производства

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Москвы в связи с ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, создали оперативный штаб по мониторингу работы промышленных предприятий, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

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"Сотрудники штаба отслеживают проблемы с поставками и запасами сырья на предприятиях, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции для обеспечения безопасности сотрудников. А также мониторят угрозы, которые могут вести к приостановке деятельности заводов или снижению объемов производства. Промышленники могут обратиться к властям по любым возникающим вопросам", - говорится в сообщении. Уточняется, что каждому заводу выделили персонального менеджера, с которым предприятие держит связь круглосуточно каждый день.

По словам главы департамента Александра Прохорова, которого цитирует пресс-служба, на территории Москвы расположено более 700 промышленных предприятий. "В данный момент у нас проходит не только мониторинг ситуации, но и организована видео конференц связь с предприятиями города и подведомственными организациями департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. На сегодня ситуация стабильная, все предприятия работают в штатном режиме. При необходимости пищевые предприятия города готовы увеличить объемы производства", - отметил Прохоров.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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