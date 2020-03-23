ФРС США снимает лимит с программы закупки облигаций в условиях коронавируса

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, объявила о том, что будет скупать облигации в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

"Пандемия коронавируса создает невероятные трудности как в Соединенных Штатах, так и по всему миру", - отмечает регулятор. "В условиях сохраняющейся серьезной неопределенности стало ясно, что наша экономика столкнется с серьезной дестабилизацией", - признает ФРС.

"FOMC будет закупать казначейские бумаги и ипотечные ценные бумаги в количествах, необходимых для того, чтобы поддержать стабильное функционирование рынка и эффективную передачу воздействия денежно-кредитной политики на более широкие финансовые и экономические условия. FOMC ранее объявляла о том, что закупит казначейские бумаги по меньшей мере на сумму $500 млрд, а также ипотечные ценные бумаги на сумму не менее $200 млрд. В дополнение к этому FOMC включит в программу скупки ипотечных ценных бумаг также закупку ценных бумаг, обеспеченных коммерческими ипотечными кредитами", - говорится в документе.

16 марта ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Кроме того, регулятор сообщил, что запускает программу так называемого количественного смягчения: закупку дополнительных облигаций на общую сумму в $700 млрд.