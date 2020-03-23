Почта банк фиксирует снижение числа клиентов в отделениях Москвы на фоне коронавируса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Почта банк фиксирует снижение числа клиентов в точках обслуживания в столичных отделениях почты на фоне продолжающегося распространения коронавируса. Об этом во время телефонной конференции сообщил первый заместитель президента-председателя правления, член правления Почта банка Георгий Горшков.

"На протяжении последней недели в Москве мы наблюдаем снижение клиентского потока в наших точках обслуживания в почтовых отделениях. Это связано с тем, что люди становятся более осторожными, стараются минимизировать выходы на улицу и посещение общественные мест. Если эта непростая эпидемиологическая ситуация продлится 9-10 месяцев, то мы увидим ощутимое снижение клиентского потока. Если ситуация сохранится 1-1,5 месяца, то это не окажет существенного влияния на бизнес банка", - сказал он.

Банкир также полагает, что ситуация с сокращением потока клиентов в отделения должна разрешиться в течение нескольких недель.

Ранее глава Почта банка Дмитрий Руденко сообщил ТАСС, что в настоящее время около 20% кредитов и депозитов открывается через дистанционные каналы обслуживания банка. "Мы видим всплеск скачиваний приложения банка на 15-20%, причем 10% из них пенсионеры. Люди ставят приложение, чтобы больше операций производить онлайн. Я не вижу, что особенно возрастает нагрузка на контакт-центр, в целом народ очень спокойно относится к произошедшей ситуации", - добавил Руденко.