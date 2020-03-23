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Минсельхоз создал оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса

Его главой назначен статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минсельхоз России создал оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства.

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"Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подписал приказ "О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", которым предусмотрено создание в министерстве оперативного штаба", - говорится в сообщении.

Его главой назначен статс-секретарь - заместитель министра Иван Лебедев.

Среди основных задач штаба - координация деятельности структурных подразделений и подведомственных учреждений министерства, выработка предложений по проведению мероприятий по предупреждению распространения инфекции в Минсельхозе России и подведомственных организациях, а также взаимодействие с органами и учреждениями, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральными и региональными органами исполнительной власти.

Во всех подведомственных Минсельхозу организациях также создаются оперативные штабы. Как пояснили в министерстве, в соответствии с приказом они должны предоставлять информацию по текущей ситуации на ежедневной основе.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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