Российский рынок акций открылся ростом индексов на 6-7,8%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Рынок акций РФ открылся во вторник ростом ключевых биржевых индексов на фоне увеличения цен на нефть. Так, в начале торгов индекс Мосбиржи прибавил 6% и достиг отметки 2388,07 пункта, индекс РТС поднялся на 7,8%, до 953,21 пункта.

На этом фоне укрепляется и российская валюта. Так, курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,4% и составил 78,5 рубля, а курс евро - на 0,53%, до 85 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 10:13 мск.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 4,4% - до $28,22 за баррель.