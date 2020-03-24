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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Российский рынок акций открылся ростом индексов на 6-7,8%

Индекс Мосбиржи прибавил 6%

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Рынок акций РФ открылся во вторник ростом ключевых биржевых индексов на фоне увеличения цен на нефть. Так, в начале торгов индекс Мосбиржи прибавил 6% и достиг отметки 2388,07 пункта, индекс РТС поднялся на 7,8%, до 953,21 пункта.

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На этом фоне укрепляется и российская валюта. Так, курс доллара снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,4% и составил 78,5 рубля, а курс евро - на 0,53%, до 85 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 10:13 мск.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 4,4% - до $28,22 за баррель.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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