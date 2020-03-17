Российский фондовый рынок: когда прекратится спад?

Михаил Ханов — о том, есть ли уже смысл вкладываться в акции российских компаний

В понедельник, 16 марта 2020 года, ключевые российские фондовые индексы Мосбиржи (-2,50%) и РТС (-2,14%) вновь завершили торги с существенным спадом. Таким образом, пятничный коррекционный отскок локального рынка акций не получил продолжения. Более того, индексы обновили свои долгосрочные минимумы. Таким образом, они сформировали новые технические сигналы в пользу продолжения падения. Стоит отметить, что на внешних рынках в этот день наблюдались еще более тревожные настроения. Ключевые европейские фондовые индексы потеряли порядка 4–6%, а рынок акций США открылся с разрывом вниз около 10% по трем основным индексам. Инвесторов и спекулянтов в очередной раз парадоксально повергли в шок экстренные стимулирующие меры ФРС США, которая понизила целевую ставку по федеральным фондам до уровня в 0–0,25% и объявила ряд других беспрецедентных мер по поддержке экономики. Закрывшиеся намного раньше азиатские фондовые рынки также продемонстрировали сильный спад. Таким образом, текущее падение рынка акций в России развивается в русле очень тревожной общемировой тенденции. Попробуем подвести промежуточные итоги уже состоявшегося, но еще не завершившегося весеннего обвала российского рынка акций. Прежде всего, надо отметить, что с начала 2020 года темп выхода значимых экономических и политических новостей существенно ускорился. На фоне нынешних реалий уже никто не вспоминает про важные события, происходившие еще совсем недавно, на рубеже 2019–2020 годов. Эпидемия коронавируса COVID-19, не столь опасная, как многие известные болезни, все же вызвала откровенную панику во всем мире. Уже сейчас очевидно, что ее негативные последствия для мировой экономики окажутся очень болезненными. Этот неожиданный фактор проявился именно в тот момент, когда фондовые индексы "флагманского" рынка акций США еще продолжали обновлять свои исторические максимумы. Вместе с тем ожидание скорого разворота рынков уже витало в воздухе. Однако предстоящую смену тенденции связывали с чем угодно, но не с неизвестной ранее респираторной инфекцией. Проблемы у экспортеров Обратим внимание на то, что положение предприятий реального сектора в ходе нынешнего кризиса оказалось весьма необычным. Классическая схема спада капиталистической экономики предполагает массовое разорение компаний в условиях дошедшего до некоторого предела уровня перепроизводства товаров и услуг. Такая ситуация усугубляется высокой долговой нагрузкой производителей и потребителей. Но на этот раз мы наблюдаем резкий спад глобального материального производства, начавшегося с КНР по причине остановки заводов из-за коронавируса. По крайней мере, официальная версия стремительной заморозки производства в Китае связана именно с этим фактором. Что уже нашло отражение в статистике за февраль, вышедшей в понедельник утром: • Промышленность: -13,5% гг (год к году, ожидалось +1,5% гг) • Розничные продажи: -20,5% гг (ожидалось +0,8% гг)

• Инвестиции: -24,5% (ожидалось +2,8% гг) В марте, по данным из самой КНР, экономическая активность начала восстанавливаться, но возвращение на прежнюю траекторию, скорее всего, будет долгим. Это одновременно означает и опосредованный сбой всей мировой экономики, поскольку в Китае изготовляются не только конечные товары, но и многочисленные комплектующие и компоненты для финальных производств по всему миру. Чего стоит хотя бы массовое сокращение выпуска готовой продукции целым рядом крупнейших мировых автопроизводителей в феврале 2020 года. Речь идет о таких концернах, как BMW, Volkswagen, Volvo, Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp., Toyota и других. Резкий спад производства означает и другую неприятную для развивающихся экономик тенденцию. Он неизбежно приводит к сокращению спроса на углеводороды, металлы, уголь и многие другие виды промышленного сырья. Именно поэтому цены на нефть сорта Brent, и без того сильно понизившиеся с начала января, в какой-то момент резко просели еще почти на 38% в течение всего лишь двух суток. Глубинной причиной этого движения стал вовсе не развал нефтяной сделки в формате ОПЕК+. Скорее, международное соглашение потеряло практический смысл в изменившихся реалиях.

Еще одним ярким примером тенденции к падению спроса на сырье является лопнувший спекулятивный пузырь на рынке дефицитного до недавних пор палладия. Более 90% объема промышленного потребления этого металла обеспечивало производство автомобильных катализаторов. Примерно через две-три недели после массовой остановки автозаводов в Китае фьючерсы на этот металл развернулись вниз от свежего исторического максимума, который составил порядка $2815 за тройскую унцию. Теперь они просели уже на 45% от недавнего рекорда и торгуются в районе $1500 за тройскую унцию. С практической точки зрения эта тенденция является признаком того, что российские компании-экспортеры могут существенно ухудшить свои текущие финансовые показатели. Скорее всего, многие из них опубликуют слабые отчеты за первый и второй кварталы 2020 года. Но не будем забывать, что доходы от экспорта сырья как круги по воде расходятся по всей отечественной экономике. Поэтому компании, ориентированные на внутренний спрос, также в ближайшие месяцы переживут общее ухудшение внутренних экономических условий. Оно в первую очередь выразится в сокращении платежеспособного спроса. В настоящее время долгосрочным и среднесрочным инвесторам стоит утешаться лишь тем, что текущий экономический коллапс и падение фондовых рынков могут не иметь затяжного характера. В то время как простаивают производства, торговые компании разгружают свои оптовые склады и полки магазинов. Через какое-то время на мировом рынке сформируется некоторый дефицит достаточно широкой номенклатуры товаров. Это не преувеличение. Уже сейчас в интернете появились свидетельства того, что в крупных городах США и Канады образовались огромные очереди в обычные продуктовые магазины. Российская розничная торговая компания X5 Retail Group официально отметила появление повышенного спроса на отдельные товары в физических магазинах и при заказах через интернет. Ситуация с панической скупкой продуктов питания в ряде стран представляется лишь вершиной айсберга. По-видимому, нам предстоит наблюдать и перебои с поставками продукции, не относящейся к товарам повседневного спроса. Поэтому многие остановившиеся или сократившие объемы производства предприятия по всему миру после перезапуска не будут испытывать недостатка в заказах. Другое дело, что не все из них сумеют пережить текущий кризис. Рублевый индекс — есть потенциал для отскока? Обратимся к официальным данным Московской биржи. К середине марта рублевый индекс Мосбиржи просел почти на 31% от своего январского исторического максимума. За тот же период долларовый индекс РТС потерял более 41%. Надо признать, что падение индекса РТС чуть ли не вдвое за 2,5 месяца уже выглядит более чем серьезным. Однако даже с технической точки зрения пока не просматривается никаких предпосылок для его быстрого восстановления. Хорошим среднесрочным сценарием для индекса РТС стала бы стабилизация в районе 850–1100 п. Вместе с тем рублевый индекс Мосбиржи имеет более весомый потенциал для отскока вверх после завершения текущего цикла падения рынка. Это связано с тем, что рублевая стоимость акций российских компаний будет переоцениваться в большую сторону в результате существенного ослабления курса отечественной валюты. Мы уже наблюдали такую тенденцию после вполне сопоставимой просадки в начале 2014 года. Энергетика В отраслевом разрезе пока что максимальные потери с начала года понес индекс нефти и газа (MOEXOG, -35,02%). Наиболее слабым представителем своей отрасли стали обыкновенные акции компании "Сургутнефтегаз". С конца прошлого года они подешевели на 48,4%. Эти бумаги имели большой запас для падения, поскольку до этого подорожали более чем в два раза с конца июля до середины января.

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В то же время привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с начала текущей волны распродаж подешевели всего лишь на 2,6%. Они исправно исполняют свою традиционную роль защитного актива, поскольку уровень дивидендных выплат по этим бумагам увеличивается вместе с падением курса рубля по причине позитивной переоценки крупных валютных накоплений нефтяной компании. Однако недавний скачок курса доллара будет учтен в дивидендах по ним уже по итогам 2020 года. Бумаги "Роснефти" с конца прошлого года подешевели на 42,5%. Однако "подбирать" их на текущем уровне все еще достаточно рискованно. Это связано с тем, что уже две дочерних компании эмитента включены в санкционный список США под предлогом причастности к реализации нефти из Венесуэлы. К слову, мировые цены на природный газ в значительной степени привязаны к ценам на нефть. Поэтому сильный спад нефтяных котировок не пойдет на пользу и таким российским газодобывающим компаниям, как "Газпром" и "Новатэк". Финансы Акции представителей российского финансового сектора не могли не пострадать в условиях резкого среднесрочного ослабления курса рубля. Поэтому индекс финансов (MOEXFN, -23,98%) с начала года понес весьма серьезные потери. Строго говоря, среди акций банков достаточно ликвидными были и остаются лишь бумаги Сбербанка и ВТБ. Акции ВТБ в течение длительного времени выглядели слабее рынка и торговались намного ниже цены "народного IPO". Сейчас они подешевели на 34,3% с конца 2020 года. Теперь в них можно надеяться лишь на более или менее масштабный технический отскок от свежего шестилетнего минимума.

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Дополнительным весомым среднесрочным негативом для бумаг Сбербанка представляется тот факт, что покупка правительством 52,3% его обыкновенных акций у ЦБ РФ состоится без выставления обязательной оферты на выкуп миноритарным акционерам. Стоит также отметить опережающее падение бумаг TCS-гдр (компании Олега Тинькова), просевших на 40,5% от своего февральского исторического максимума. Они оказались под двойным давлением на фоне новостей по поводу крупных налоговых претензий со стороны США в отношении основателя и основного акционера. Индекс потребительского сектора (MOEXCN, -19,40%) ограничился относительно скромной просадкой в основном потому, что он и без того находился под давлением в течение нескольких предыдущих лет. Индекс транспорта (MOEXTN, -28,20%) более чем на 59% формируется за счет акций "Аэрофлота". На этот раз эти "многострадальные" бумаги подешевели на 33,6% с конца прошлого года под впечатлением тревожных новостей по поводу массового ограничения авиасообщения по всему миру в связи со вспышкой коронавируса. Ранее на них оказывал негативное влияние сильный рост стоимости авиационного топлива. Свою негативную роль играла и угроза введения адресных санкций против авиакомпании со стороны США. Индекс электроэнергетики (MOEXEU, -18,84%) существенно понизился вместе со всем рынком. Вместе с тем еще в середине февраля он демонстрировал опережающий прирост. Недавние покупки в волатильных акциях электроэнергетических компаний были связаны с ожиданиями увеличения ближайших дивидендных выплат по ним. Но про эти бумаги нередко вспоминают и в тот момент, когда все другие секторы акций уже выросли и участники торгов испытывают дефицит свежих, актуальных торговых идей. Металлургия Наименее пострадавшим сектором рынка в ходе текущей волны распродаж стал сектор металлов и добычи (MOEXMM, -11,08%). В данном случае мы не принимаем во внимание устойчивость узкого индекса химии и нефтехимии (MOEXCH, -4,98%), в который входят всего лишь четыре низколиквидные акции. Что же касается металлургического сектора, то его спад в значительной мере сдержали бумаги "Норильского никеля". Они долгое время сопротивлялись общерыночному негативу благодаря рекордным ценам на производимый эмитентом палладий. Однако после недавнего обвального падения цены на этот металл они начали догонять сильно упавший рынок.

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