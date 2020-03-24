Российский рынок акций растет вслед за мировыми биржевыми площадками

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций вслед за мировыми биржевыми площадками демонстрирует рост. Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что торговая сессия на отечественных биржах закончится позитивно, если не будет внешних негативных новостей.

Российский рынок во вторник демонстрирует позитивную динамику на новостях о дополнительных стимулирующих мерах Федеральной резервной системы (ФРС США) и снижении смертности в Италии от коронавируса. Также толчок фондовым индексам Мосбиржи придал рост стоимости фьючерса нефти Brent с поставкой в мае 2020 года на Лондонской бирже, которая консолидировалась на отметке в $28,2 за баррель.

На этом фоне индекс Мосбиржи на 12.04 мск растет на 5,41% - до 2375,32 пункта, индекс РТС - на 7,3%, до 948,3 пункта. Курс доллара к рублю на Московской бирже снизился на 0,93%, до 78,86 рубля, курс евро - на 0,11%, до 85,36 рубля.

Что повлияло на улучшение новостного фона

Во вторник на российском рынке акций наблюдается отскок на фоне улучшения внешних рыночных настроений, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Спрос на рисковые активы сформировали сообщения о дополнительных стимулирующих мерах ФРС. Теперь количественное смягчение (QE) становится фактически безлимитным. О дополнительных мерах поддержки экономики в условиях вирусного давления объявили и власти Германии", - пояснил он.

Сыграло свою роль и снижение смертности в Италии от коронавируса и введение карантинных мер в других странах Европы, что, в конечном счете, должно помочь сдержать распространение заболевания, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Также, по его словам, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что вспышка заболеваний в США пойдет на спад менее чем через три месяца.

Зарубежные площадки демонстрируют рост

Вслед за улучшением фона за счет стимулирующих мер, позитивному открытию отечественных площадок способствовал и рост цен на энергоносители, полагает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

"Если еще вчера вечером нефть сорта Brent торговалась по $25,2 за баррель, то уже к сегодняшнему утру котировки взлетели до $28,20 - $28,40 за баррель. Легкая техасская WTI, соответственно, за это время поднялась с $21,85 до $24,75-24,80 за баррель. Инвесторы надеются, что в обозримом будущем Саудовской Аравии, России и США удастся если не достичь каких-то договоренностей о стабилизации рынка углеводородов, то хотя бы продемонстрировать свою готовность к переговорам и шагам навстречу друг друга", - считает аналитик.

Помимо этого, фьючерсы на основные американские фондовые индексы к сегодняшнему утру показывали рост на 4,7-5% после падения заокеанских рынков накануне в пределах 3%. Также определенную роль сыграл и фактор в целом неплохих торгов на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, добавил эксперт.

"Японский Nikkei 225, выросший накануне на 2%, сегодня добавил еще 7% на надеждах, что летняя олимпиада в Японии все же состоится. Все эти факторы в совокупности послужили достаточным поводом для того, чтобы на открытии торгов на отечественных фондовых площадках сформировался технический отскок, который был позднее поддержан очень неплохим стартом на европейских фондовых площадках, растущих сейчас в пределах 3,7-6%", - полагает Коренев.

Прогноз тенденции на рынке

Стимулы и меры поддержки могут краткосрочно поддержать настроения инвесторов, считают в "БКС Премьер". Согласно прогнозу компании, индекс Мосбиржи на конец дня может составить - 2330-2380 пунктов, курс доллара к рублю - 78,5-79,5 рубля.

Тем не менее, говорить о развороте рынков сейчас сложно, поскольку неопределенность в отношении перспектив перелома ситуации с распространением коронавируса остается высокой, считает Александр Бахтин. Тревожности настроениям добавляют и риски развития ценовых войн на рынке нефти, добавил эксперт.

В ИК "Фридом Финанс" также считают, что сегодня стоит ожидать завершения торгового дня на положительной территории, если не появится негативных новостей. Прогноз компании по индексу Мосбиржи - 2350-2400 пункта, по курсу доллара к рублю - 78-79 рубля.