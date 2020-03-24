Минэнерго не видит рисков нарушения энергоснабжения населения с переходом на удаленку

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Перевод сотрудников энергокомпаний на удаленную работу не станет причиной нарушения энергоснабжения населения и социально значимых объектов, в том числе за счет того, что персонал на энергообъектах продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

"В нашем понимании на удаленную работу переводятся только те сотрудники, которые могут выполнять свой стандартный функционал из дома без потери эффективности. При этом оперативный, ремонтный и эксплуатационный персонал на удаленную работу как правило не переводится. Специалисты, которые работают непосредственно с оборудованием, продолжают работу в том же объеме и теми же способами, что и раньше, поэтому на текущей стадии мы не видим рисков (нарушения энергоснабжения - прим. ТАСС), связанных с переходом на удаленную работу", - сказал он.

Ранее несколько генерирующих компаний сообщили о переводе офисных сотрудников на удаленную работу в рамках работы по сдерживанию распространения коронавируса в стране. При этом компании отмечали, что оперативный персонал на электростанциях продолжает работу в штатном режиме, но с усилением мер по защите их здоровья.