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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Reuters: Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю

24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не могут допустить экономического краха Boeing и окажут компании умеренную финансовую поддержку
Описание
© AP Photo/Ted S. Warren

ТАСС, 25 марта. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX к маю. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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По информации одного из источников агентства, Boeing попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле. Другой источник отметил, что компания изначально планировала возобновить сборку самолетов уже в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом решила перенести старт производства на май.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не могут допустить экономического краха Boeing и окажут компании умеренную финансовую поддержку.

В декабре минувшего года Boeing объявила о приостановке выпуска 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой серии временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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