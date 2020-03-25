Мосбиржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля на всех рынках

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московская биржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля на всех рынках, сообщили в среду в пресс-службе торговой площадки.

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"Московская биржа будет проводить торги с 30 марта по 3 апреля на всех рынках. График торгов и расчетов будет сообщен дополнительно", - сказали в пресс-службе.

Индекс Мосбиржи ускорил рост после заявления торговой площадки о проведении торгов на всех рынках с 30 марта по 3 апреля.

Так, по данным на 18:08 мск, индекс находился на уровне 2438,14 пункта. После публикации объявления торговой площадки индекс вырос до 2450,03 пункта.

Индекс РТС также показал положительную динамику. По данным на 18:08, находился на уровне 970,46 пункта, после публикации - на 977,88 пункта.

По данным на 18:18, индекс Мосбиржи растет на 1% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, до 2444 пункта, индекс РТС - на 1,02%, до 975,15 пункта.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что следующая неделя будет в стране нерабочей. Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.