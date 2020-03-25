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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу

Эксперты: предложенные Путиным меры поддержки граждан и бизнеса своевременны и оправданны

Член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова отмечает, что из-за перевода на неполную занятость у многих семей с детьми упадет уровень заработка, им необходима поддержка

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Меры поддержки граждан и бизнеса в условиях распространения нового коронавируса, предложенные в среду президентом России Владимиром Путиным, своевременны и отражают системный подход к ситуации, однако они могут коснуться не всех секторов экономики и не всех людей. Такое мнение в беседе с ТАСС выразили эксперты в сфере труда и соцполитики.

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Путин в ходе обращения к россиянам предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат, автоматически продлевать все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода, выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тыс. рублей в месяц, установить норму выплаты по больничному в размере МРОТ в месяц.

Также планируется увеличить пособия по безработице до 12 тыс. рублей, установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, доходы которых упали более чем на 30%, вдвое снизить размер страховых взносов для ряда компаний с целью повышения зарплат, направить налоги с выведенных в офшоры дивидендов на поддержку семей с детьми и безработных.

Семьи с детьми

Меры, предложенные президентом, абсолютно оправданны, поскольку сейчас очень много людей вынужденно находятся на больничном и ожидается рост безработицы, отметила член Общественной палаты (ОП) РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Тополева-Солдунова.

"Те, кто работает недавно, у кого еще нет длительного стажа, получают очень небольшие деньги по этим больничным и очень сильно теряют в заработке", - говорит она.

По мнению Тополевой-Солдуновой, сейчас у многих семей с детьми упадет уровень заработка из-за перевода на неполную занятость и им необходима поддержка.

"И так-то у нас много было бедных семей с детьми, а сейчас их положение может быть еще более сложным из-за того, что кто-то может потерять работу, лишиться заработка или зарплата станет ниже. Мы сталкиваемся с такими случаями, когда сотрудников переводят на неполную занятость", - добавила эксперт.

По мнению члена Общественного совета при Министерстве труда, эксперта по демографии Валерия Елизарова, открытым остается вопрос, когда и как эти меры будут реализованы.

"Это хорошо, если деньги пойдут в семьи, а главное - дойдут до них, потому что вряд ли ситуация будет улучшаться, цены будут снижаться в связи с огромным ростом курса доллара. Какая-то часть товаров тоже начнет расти следом за ним. Много вопросов: когда это заработает, сколько это времени займет, во всех ли регионах заработает это в одно время, а главное - без справок как? Просто по заявлению? Ведь какой-то вид заявления нужен <...> Сейчас главное, чтобы мы смогли сохранить детей, которые уже родились и нуждаются в ежедневных расходах и помощи, в том числе медицинской", - говорит он.

Сохранение рабочих мест

Предложения президента направлены на стабилизацию ситуации в сфере занятости и "не позволят разрушить ткань малого бизнеса, которая складывалась очень долгими годами", уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Однако он не исключает, что будут последствия для определенных социальных категорий, в частности, будет сложнее найти работу в условиях кризиса.

"Большое количество людей работает в системе сервисов, и они сейчас из-за карантинных мер оказались в тяжелой ситуации. Те меры, которые мы услышали, - системный подход <...> Это позволит компаниям не только сейчас снизить свои расходы, но и более плавно восстанавливать свой бизнес", - считает Сафонов. Что касается выходной недели, отмечает эксперт, есть предприятия, которые не могут остановить производство, и на них она никак не повлияет.

"Эта неделя, в первую очередь, касается тех секторов экономики, которые могут на сегодняшний день производство остановить, поэтому промышленный сектор это не затронет никак. Что касается всех остальных - да, это может привести к определенному спаду производства, но с учетом уже принятых в борьбе с коронавирусом мер - запрет работы основных сервисных секторов экономики - дополнительно это никак не отразится", - заявил Сафонов.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков считает, что в сложившейся ситуации нужно смотреть на то, каким образом будет оформлена эта инициатива президента. "Грубо говоря, [предложение будет реализовано] решением правительства, принятием закона на уровне Государственной думы. А дальше наши организации, где есть в том числе и юристы, смотрят на исполнение данных норм. В случае, если нет профсоюзных структур, тогда у работников есть возможность их сделать... - перейти под защиту организации", - сказал он. В то же время, по его словам, отдельное внимание следует уделить организациям, для которых будут снижены страховые выплаты.

"Мы расцениваем страховые взносы, которые работодатель перечисляет в страховые фонды, как деньги работников, которые он за них, выступая как бы оператором, перечисляет в социальное страхование, медицинское страхование и прочее. То есть это те деньги, которые не получили работники в виде заработной платы. И если сокращается размер этих взносов с 30%, как сказал президент, до примерно 15%, что это должно быть стимулом для работодателей для повышения заработных плат", - уверен зампредседателя ФНПР.

Тополева-Солдунова из ОП также подчеркнула важность меры по снижению страховых взносов, которая позволит работодателям поднять зарплаты сотрудникам. "Это очень хорошая мера, только почему бы ее не распространить и на некоммерческие организации. К сожалению, мы все время о них забываем, а их работа с уязвимыми группами населения, с людьми старшего возраста, нуждающимися детьми, очень востребована. Но они тоже страдают, у них снижается уровень пожертвований, они собирают меньше денег, они не могут оказывать услуги в прежних объемах", - говорит она.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТополева-Солдунова, Елена АндреевнаОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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