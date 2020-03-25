В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

В некоторых регионах такие меры уже разработаны и успешно работают. "Мы предусмотрели поддержку для малого бизнеса - а именно от него во многом зависит нормальное жизнеобеспечение региона. Порядка 20 мер на общую сумму в полмиллиарда рублей позволят нашим предпринимателям выплачивать зарплаты сотрудникам, платить налоги, оплачивать аренду и сохранить свой бизнес в непростых условиях", - рассказал ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Другие регионы также начали разработки собственных мер поддержки бизнеса. "На своем уровне мы разрабатываем ряд мер для поддержки бизнеса, чтобы помочь экономике устоять в этот непростой период", - сообщил ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Приняли к исполнению, дополняем региональными мерами", - заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Разработан пакет мер поддержки для бизнеса. Также я лично обратился ко всем работодателям - отпустить по возможности людей на дистанционную работу, особенно женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей", - привели в пресс-службе слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

В обращении Путин коснулся поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, в частности предложил ввести отсрочку уплаты для малых и средних компаний всех налогов, кроме НДС, а также предоставить им на полгода каникулы по выплате банковских кредитов. Эти инициативы нашли отклик у глав регионов, которые уверены, что такие меры наряду с региональными формами поддержки помогут предприятиям преодолеть сложившуюся ситуацию.

В среду Путин выступил с телеобращением к жителям страны, в котором обозначил комплекс мер для эффективной борьбы с новой коронавирусной инфекцией в РФ.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти российских регионов разрабатывают собственные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также планируют увеличить расходы на социальную поддержку и временно пересмотреть систему налогообложения для реализации предложенных президентом России Владимиром Путиным мер поддержки для борьбы с коронавирусом нового типа.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал, что депутаты законодательного собрания округа на заседании 26 марта рассмотрят весь пакет законопроектов, который содержит набор мер для поддержки малого бизнеса. "Он в наибольшей степени пострадал от ограничений. Это туризм, торговля в отдаленных поселениях", - отметил глава округа.

Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, в регионе уже приостановлены проверки бизнеса, за исключением проверок мер по борьбе с вирусом, власти оказывают помощь в быстром выходе производителей на ведущие торговые онлайн-площадки, введена отсрочка по уплате аренды регионального и муниципального имущества, отсрочка по займам фонда поддержки МСП. Кроме того, достигнута договоренность с ведущими торговыми центрами об особом отношении к арендаторам, которые из-за сложившейся ситуации теряют выручку.

Пересмотр бюджетов

Как отмечают руководители регионов, новые формы поддержки потребуют дополнительных расходов и пересмотра бюджетов.

"Мы, безусловно, понимаем, что это потребует серьезных вложений, большой объем выпадающих доходов уже сегодня мы фиксируем <...> Но, с другой стороны, эти меры крайне необходимы для того, чтобы не создать ситуаций, при которых государство останется в стороне от борьбы с теми последствиями, которые возлагаются на плечи хозяйствующих субъектов. Параллельно нам надо будет запускать пересмотр и своих бюджетов и планировать расходы исходя из объемов поступающих доходов с учетом принимаемых решений", - сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, отметив, что регион надеется на поддержку федерального центра.

По словам губернатора Тамбовской области Александра Никитина, региону предстоит "перестроиться в части налогообложения и контроля за уплатой налогов, которые формируют бюджет". "Исполнительные органы уже сейчас намечают программу действий, времени на раскачку нет. Результаты будут зависеть от четкого выполнения каждым своих новых задач и эффективного взаимодействия", - подчеркнул он.

В Мордовии, по словам главы региона Владимира Волкова, уже ведут расчеты средств, необходимых для выполнения поручений президента. О готовности в случае необходимости пересмотреть бюджетные планы региона заявил и глава Алтайского края Виктор Томенко. Как отметил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, "ресурсы для обеспечения устойчивости края у нас сегодня есть". "Краевой резервный фонд увеличен. Наш бюджет сбалансирован", - написал он в Instagram.

Лучше дома

На следующей неделе большая часть жителей России останется дома - дни с 30 марта по 5 апреля объявлены нерабочими с сохранением за работниками заработной платы. Губернаторы отмечают, что в этот период региональные и местные власти продолжат работу и будут следить за безопасностью граждан. "Органы власти будут усиленно работать и ежечасно контролировать положение дел с учетом новых вызовов. Перед нами большая ответственность за сферы жизнеобеспечения и экономику. Проблем в организации работы ЖКХ, торговли, аптек, медицинских организаций быть не должно", - заявил губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Особое внимание российские губернаторы уделили необходимости обеспечения всех мер социальной поддержки, которые были озвучены главой государства. "Мы должны создать исчерпывающие условия, чтобы увеличенная социальная поддержка своевременно дошла до каждой семьи, до каждого ветерана. Чтобы сохранить доходы граждан и стабильность на рынке труда", - рассказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, отметив, что власти региона ждут от жителей дисциплины и ответственности.

"Наша задача - обеспечить бесперебойное функционирование всех служб жизнеобеспечения, предприятий торговли продовольственными товарами, особенно работу больниц и аптек. Все то, о чем сегодня сказал президент в обращении. Сегодня нельзя легкомысленно относиться к предпринимаемым карантинным мерам, поскольку каждый заразившийся подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни десятков, а, может быть, и сотен других людей", - заявил ТАСС губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В регионах делают все, чтобы максимально ограничить возможности для распространения инфекции. "В отношении региональных льготников мы пролонгировали меры социальной поддержки, в том числе по оплате услуг ЖКК, без необходимости предоставления подтверждающих документов. А ресурсоснабжающие организации переводят сверки и расчеты на дистанционную форму, чтобы пожилым людям не приходилось стоять в очередях", - рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В Псковской области до 12 апреля закрыли все ночные клубы и кинотеатры. "Приостанавливается деятельность всех ночных клубов, дискотек, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, спортивных клубов. Также запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других аналогичных заведениях", - написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram. Как отметил глава Кубани, "помимо этого, для сдерживания распространения инфекции продлены каникулы в школах и прорабатываеется вопрос дистанционного обучения".

Личным примером

Некоторые руководители регионов принимают личное участие в борьбе с инфекцией. Так, губернатор Ставропольского края решил стать волонтером и помогать пожилым жителям края. "Я сам хочу продолжить волонтерскую инициативу Сергея Жерлицы, с которым мы встречались недавно. Планирую взять шефство над двумя пожилыми жителями Ставрополя. Буду помогать им и призываю вас всех - проявите внимание к своим пожилым родственникам, соседям, знакомым", - написал губернатор в Instagram.

А глава Рязанской области Николай Любимов решил половину зарплаты перечислить для поощрения медработков. "Я счел необходимым половину своего личного месячного заработка перечислить на цели поощрения наших медицинских работников, волонтеров-студентов. Конечно, заставлять никого не буду, но обращаюсь ко всем своим коллегам: думаю, что не лишним будет поддержать наших врачей, в том числе материально", - сказал он.