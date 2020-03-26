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Эксперт: кредитные каникулы поддержат рынок труда и МСП

Потери банков будут зависеть в основном от продолжительности каникул и уровня роста безработицы, полагают аналитики

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Введение кредитных каникул по потребительским кредитам поддержат рынок труда и малое и среднее предпринимательство (МСП), нагрузка на банки возрастет, сообщили ТАСС опрошенные рейтинговые агентства.

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Ранее президент Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, доход которых упал более чем на 30%.

"Необходимая мера с учетом как минимум кратковременного шока для рынка труда и малого бизнеса", - сказал ТАСС главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, комментируя предложение главы государства.

В свою очередь, старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова отмечает, что для банков это будет негативным решением. "Они [банки] будут вынуждены реструктурировать соответствующие кредиты, очевидно, с отказом от получения процентных доходов или отсрочкой их получения", - комментирует она.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что потери банков будут зависеть в основном от продолжительности каникул и уровня роста безработицы. "Есть вероятность, что после истечения льготного периода заемщики не смогут вернуться к погашению своих кредитов в соответствии с графиками и тогда, в случае если такие "каникулы" примут массовый характер, возможен резкий рост просроченных ссуд на балансах банков", - считает аналитик.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМалый и средний бизнесОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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