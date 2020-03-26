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Распространение коронавируса нового типа

ВТБ с 31 марта запускает ипотечные каникулы для заемщиков, пострадавших из-за COVID-19

Заемщики, которые ушли на больничный, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев, указали в кредитной организации

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Банк ВТБ с 31 марта запускает программу поддержки для заемщиков, которые оказались на больничном из-за заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

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"ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Сегодня было принято решение о том, что банк начнет работу по этой программе 31 марта. По ее условиям все заемщики, которые ушли на больничный в результате COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Все подтверждающие документы (больничные листы) будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр, визиты в офис банка в данном случае исключены, по факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически", - отмечается в сообщении.

Банк уже получает первые обращения клиентов и начинает работу по ним в индивидуальном формате, уточнили в ВТБ.

"Клиенты сохраняют возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, которые дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией", - добавили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне о необходимости установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан страны, доходы которых упали более чем на 30%.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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