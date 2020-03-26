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Партнеры "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" могут вывести на линию больше курьеров в Москве

"Яндекс.Лавка" также увеличит закупку товаров, которые пользуются повышенным спросом

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Партнеры "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавки" при необходимости выведут на линию больше курьеров во время закрытия кафе и ресторанов в Москве с 28 марта по 5 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фудтех направления "Яндекс.Такси".

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"Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат работать и кормить всех желающих. В условиях ужесточения мер доставка начинает выполнять важную социальную функцию. Мы уже уведомили рестораны, работающие на платформе, что операционно готовы к наплыву заказов и поможем с ними справиться, если они примут решение продолжить работать на доставку. При необходимости наши партнеры выведут на линию больше курьеров", - сообщили в компании.

Отмечается, что партнерские курьерские службы за последние дни зафиксировали существенное увеличение потока кандидатов. "Также мы продолжаем практически в круглосуточном режиме подключать новые рестораны. В "Яндекс.Лавке" мы увеличили закупку товаров, которые пользуются повышенным спросом, чтобы обеспечить всем необходимым с доставкой на дом в нерабочую неделю", - добавили в пресс-службе.

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал указ, в соответствии с которым все рестораны, кафе и бары Москвы, кроме столовых при предприятиях, должны временно приостановить свою работу с 28 марта по 5 апреля.

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