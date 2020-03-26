Исследование: сделавшим покупки в марте семьям хватит их на 3,5 месяца

"Аналитики выяснили, что в период с 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения в магазинах сетей компании. Среднестатистической российской семье этих продуктов хватит на 108 дней", - отмечается в исследовании.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Среднестатистическая семья, сделавшая покупки с 9 по 22 марта в период ажиотажного спроса на фоне коронавируса, сделала запасы продуктов более чем на три месяца. Об этом говорится в исследовании Big Data X5 Retail Group

"Пенсионеры оказались в группе людей, которые сделали самые значительные запасы относительно своих предыдущих трат, - такая картина наблюдается в большинстве регионов", - говорится в исследовании. Чаще всего они закупали консервы, крупы, макароны, растительное масло, соль и туалетную бумагу.

"Этих продуктов хватит одной семье в среднем на 126 дней. С 1 марта 2020 года по текущий день в магазинах сетей Х5 совершили покупки более 70% от всех пожилых (65+) покупателей торговых сетей Х5", - отмечают аналитики.

Товарами повышенного спроса в магазинах X5 пользовались мясные консервы, копчености из говядины и свинины, макаронные изделия, сахар, соль, масло растительное, орехи, замороженная плодоовощная продукция, туалетная бумага, грибы сушеные, сухофрукты. Продажи следующих продуктов в течение недели в разы превышали обычный уровень: мясных консервов в 38 раз, замороженной продукции - почти в 30 раз, овощей - в 29 раз, круп - 25,5 раз, сахара - 24,6 раз, соли - в 19,7 раз.

В период высокого спроса потребительское поведение практически не отличалось в больших и средних городах, однако уровень инвестиций семей в "стратегические" продукты зависел от географической специфики в доходах. При этом в малых городах жители усиленно покупали только самое необходимое - в ущерб потреблению других товаров.

Прогноз по спросу

Пик закупок был пройден 17 марта 2020 года. При сохранении текущего уровня покупательского интереса и отсутствия новых существенных факторов влияния, считают эксперты, повышенные закупки будут наблюдаться еще несколько дней, после чего уровень спроса нормализуется.

"Уже сейчас количество потребителей, которые приходят пополнять свой "страховой запас", стремительно сокращается. Х5 продолжает поставлять увеличенные объемы социально значимых товаров с распределительных центров в магазины и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков", - сообщает компания.

Об исследовании

Исследование сделано на базе финансовых и закупочных данных всех трех сетей, находящихся под управлением Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), а также данных программ лояльности, которая включает более 40 млн клиентов и около 4,6 млрд чеков в год. В день сети Х5 посещает около 15 млн человек.