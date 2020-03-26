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Распространение коронавируса нового типа

В правительстве рассмотрят законопроект о новом размере выплат по больничному листу

Выплаты будут составлять не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Выплаты по больничному будут составлять не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года. Соответствующий законопроект правительство рассмотрит в четверг, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Мы сегодня рассмотрим законопроект, который предусматривает выплаты по больничному листу не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года, а также автоматическую пролонгацию выплат пособий без предоставления дополнительных документов", - сказал он, открывая заседание кабинета министров.

Кроме того, Мишустин заявил, что накануне по итогам президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции был подписан ряд поручений, целью которых является снижение риска развития событий по неблагоприятному сценарию.

В частности, ограничивается внешний приток людей, которые могут быть переносчиками инфекции. С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом. "Поручаю министерству иностранных дел оказать им содействие с документами и проживанием за границей, а министерству финансов - обеспечить немедленное финансирование", - сказал премьер.

Мишустин обратился к гражданам, которые не могут вылететь в Россию, с просьбой обратиться в посольство и консульство РФ и сообщить свои контакты и другие необходимые данные. "Минтранс совместно с МИДом должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран, и у всех вернувшихся прямо в аэропорту будут, соответственно, брать анализы на выявление новой коронавирусной инфекции", - сообщил председатель правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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