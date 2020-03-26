Кабмин сможет обязать вернуть деньги туристам в случае иностранных ограничений

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дающий ему право принимать решение о возврате туристам средств из фонда персональной ответственности туроператора в случае ограничений на въезд в иностранные государства. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

"В случаях принятия иностранным государством решения об ограничении въезда туристов в страну (место) временного пребывания или возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья… правительством РФ может быть принято решение о возврате туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора", - говорится в тексте инициативы.

В случае принятия кабмином такого решения при расторжении договора до начала путешествия уплаченная сумма будет возвращаться туристу в полном размере, а после начала путешествия - ее часть, пропорциональная стоимости не оказанных услуг. "До достижения максимального размера фонда персональной ответственности туроператора денежные средства фонда персональной ответственности туроператора расходуются объединением туроператоров в сфере выездного туризма на возврат туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм", - уточняется в проекте закона.

Согласно документу, порядок и условия возврата денег из фонда персональной ответственности туроператора будут устанавливаться правительством РФ.

В настоящее время в едином федеральном реестре туроператоров зарегистрированы 535 туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма. На 15 марта 2020 года общий размер фондов персональной ответственности туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма, по данным ассоциации "Турпомощь", составлял почти 1,7 млрд рублей.