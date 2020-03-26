Bloomberg: Вашингтон призвал Эр-Рияд отказаться от планов наращивания нефтедобычи

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Саудовская Аравия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти в связи с падением цен на нефть до минимального уровня за последние двадцать лет. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Нефтяные войны на фоне коронавируса. Как разногласия Москвы и Эр-Рияда повлияют на рынок

США хотят вернуть цены на нефть на уровень, который наблюдался до провала встречи по сокращению добычи странами ОПЕК+ в Вене. Для этого они просят Саудовскую Аравию воздержаться от плана по наращиванию добычи до 12,3 миллиона баррелей в сутки в апреле, говорят источники агентства, знакомые с ситуацией. Обвал рынка после падения цены нефти может привести к банкротству 70% американских сланцевых добытчиков.

США считают, что избыток нефти на рынке усугубляет и без того непростые экономические перспективы, и они хотят, чтобы все страны работали сообща для преодоления текущего кризиса. По данным агентства, уже состоялось несколько дискуссий с высокопоставленными саудовскими чиновниками.

Так накануне госсекретарь США Майкл Помпео беседовал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и подчеркнул, что "как важный энергетический лидер Саудовская Аравия имеет реальную возможность отреагировать на ситуацию и успокоить глобальные энергетические и финансовые рынки".

По сообщениям источников агентства, Саудовская Аравия пока что не намерена менять выбранный курс, несмотря на оказываемое на нее давление. Агентство отмечает, что США аналогичным образом пытались убедить Саудовскую Аравию отказаться от ценовой войны в 1986 году. Однако их призывы не сработали тогда и "еще менее вероятно, что они сработают сейчас", считают эксперты.

Тема цен на нефть, как ожидается, будет обсуждаться и на экстренном саммите G20 в четверг, сообщают источники агентства.

Нефтетейдер Vitol оценивает переизбыток нефти на рынке сейчас примерно в 20 млн баррелей в сутки. Масштабы избытка предложения таковы, что Россия и Саудовская Аравия должны были бы полностью остановить всю свою добычу, чтобы сбалансировать рынок, подчеркивает Bloomberg.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу.