Песков: меры поддержки бизнеса из-за коронавируса будут опубликованы по мере готовности

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за коронавируса оформляются и будут опубликованы по мере готовности, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверное, потребуется правительственный акт, президентский акт, сейчас занимаются документальным оформлением этих инициатив", - отметил представитель Кремля. Он уточнил, что публикация произойдет "по мере готовности".

В своем обращении в среду президент РФ Владимир Путин предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, сделать мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес).