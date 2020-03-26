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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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Миронов попросит Путина повысить сумму облагаемых налогом вкладов до 1,4 млн рублей

Президент ранее предложил ввести налог на доходы с вкладов, превышающих 1 млн рублей
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направит обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повысить сумму облагаемых налогом на доход банковских вкладов до 1,4 млн рублей. Об этом в четверг политик сообщил журналистам.

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В ходе обращения 25 марта в связи с пандемией коронавируса глава государства предложил ввести налог на доходы с вкладов, превышающих 1 млн рублей.

"Я срочно готовлю обращение к президенту с просьбой скорректировать это решение и повысить до миллиона 400 тыс. рублей сумму вкладов, с доходов на которые взимается налог. То есть хотя бы до той суммы, на которую само государство страхует вклады граждан. Это будет логично и справедливо", - сказал Миронов.

По его словам, многие люди не понимают, почему планируется ввести налог на доход с вкладов свыше 1 млн рублей. "Именно такие вклады есть у значительной части пенсионеров, которые десятилетиями откладывали деньги к старости. Это их подушка безопасности", - считает глава справороссов. Ограничивать небольшой доход, который люди получают по процентам с таких депозитов, совершенно несправедливо, уверен парламентарий.

В среду Путин огласил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, он предложил ввести налог на процентный доход в размере 13% для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб. Также глава государства предложил ввести налог в 15% за вывод дивидендов в офшоры. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМиронов, Сергей МихайловичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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