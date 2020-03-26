Ford планирует возобновить работу заводов в США с 14 апреля

ТАСС, 26 марта. Американская автомобилестроительная компания Ford Motor планирует возобновить производство на основных заводах компании в Северной Америке в начале апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте компании.

"Ford намерен запустить работу на заводе в Эрмосильо в Мексике в одну смену с 6 апреля. С 14 апреля Ford планирует возобновить сборку на заводах грузовых автомобилей компании в Мичигане, Кентукки, Канзасе и Огайо", - отмечается в сообщении.

При этом в компании указали, что продолжат отслеживать ситуацию с распространением коронавируса, а также готовность поставщиков к отгрузке необходимых для производства материалов и при необходимости скорректируют планы.

18 марта руководство трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорилось о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса. Данная мера затронула около 150 тыс. сотрудников этих предприятий.