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Распространение коронавируса нового типа

Ford планирует возобновить работу заводов в США с 14 апреля

Компания намерена запустить работу на заводе в Эрмосильо в Мексике в одну смену с 6 апреля

ТАСС, 26 марта. Американская автомобилестроительная компания Ford Motor планирует возобновить производство на основных заводах компании в Северной Америке в начале апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте компании.

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"Ford намерен запустить работу на заводе в Эрмосильо в Мексике в одну смену с 6 апреля. С 14 апреля Ford планирует возобновить сборку на заводах грузовых автомобилей компании в Мичигане, Кентукки, Канзасе и Огайо", - отмечается в сообщении.

При этом в компании указали, что продолжат отслеживать ситуацию с распространением коронавируса, а также готовность поставщиков к отгрузке необходимых для производства материалов и при необходимости скорректируют планы.

18 марта руководство трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорилось о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса. Данная мера затронула около 150 тыс. сотрудников этих предприятий.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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