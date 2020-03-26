Сенатор оценил эффект налога за вывод средств в офшор для доходов регионов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина ввести налог в 15% за вывод дивидендов в офшоры позволит компенсировать субъектам РФ выпадающие доходы от поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса, сообщил ТАСС в четверг первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"15% от $300 млрд (такую сумму, согласно анализу Счетной палаты за 2012 год , вывезли за пределы российской юрисдикции) - это очень серьезная сумма, которая может компенсировать выпадающие доходы субъектов РФ, которые будут помогать малому и среднему бизнесу, если государственные внебюджетные фонды будут сокращаться, значит, надо будет обязательно предусматривать межбюджетные трансферты", - сказал Рябухин.

Он добавил, что остальные меры президента, в том числе снижение страховых взносов с 30 до 15% для зарплат больше МРОТ, выплата семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, смогут стимулировать потребительский спрос. "Доходы субъектов РФ и муниципалитетов состоят на 72-74% из двух источников: налог на прибыль и НДФЛ. Если сейчас потребительский спрос вырастет, будут востребованы продукция и товары, таким образом появляется возможность застабилизировать уровень доходов в региональных бюджетах, потому что сбалансированность регионов зависит от этих двух составляющих. Главное - устойчивый круг стабильно и прибыльно работающих предприятий", - подчеркнул сенатор.

В среду президент Владимир Путин огласил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В том числе глава государства предложил ввести налог в 15% за вывод дивидендов в офшоры и налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей.