Аналитики фиксируют снижение трат россиян на потребительские услуги на 10%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Нестабильная ситуация в экономике, волатильность курса рубля, пандемия коронавируса и перевод значительной части сотрудников компаний на удаленную работу привели к сокращению трат россиян в торговых точках и заведениях по оказанию потребительских услуг на 10% в период с 1 по 24 марта 2020 года. К такому выводу пришли аналитики Промсвязьбанка, сравнив текущие данные со статистикой за аналогичный период прошлого года (результаты исследования есть в распоряжении ТАСС).

"Перепады курса валют, переход офисов на удаленную работу и общая ситуация в экономике - эти факторы сократили расходы граждан во всех сферах в среднем на 10%", - говорится в исследовании.

Сравнительный анализ потребления россиян на фоне коронавируса и его оценка проводилась на основе информации по оборотам торговых точек - клиентов по эквайрингу. По всей России отмечается сокращение расходов на посещение ресторанов и кафе. Вопреки ожиданиям, люди не спешат заказывать готовую еду на вынос. Наибольший стресс испытывают столичные рестораторы: их выручка сократилась на 38% по сравнению с началом месяца. Падение могло быть и больше, если бы рестораны не начали развивать услуги по доставке блюд. В разрезе всей страны выручка ресторанов и кафе снизилась на 33%.

При этом начиная с середины марта наблюдается ожидаемый прирост трат в сфере аптечных товаров. Ажиотаж вокруг антисептических продуктов и средств индивидуальной защиты оказал существенное влияние на выручку аптечных сетей.

"Только в столице расходы на аптечные товары выросли на 72% по сравнению с первой неделей марта. При этом жители стали ходить в аптеки на 43% чаще", - отмечают аналитики.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Москве и области отмечается небольшой рост расходов на медицинские услуги, констатируют аналитики. На фоне общей обстановки население стало внимательнее относиться к своему здоровью. Траты на медицинские обследования и услуги выросли на 10%.

Однако, у столичных жителей на второй план отошли услуги сферы красоты. Количество посещений салонов и косметологических заведений снизилось на четверть, а расходы в этом сегменте, начиная с 16 марта, уменьшились на 32% по сравнению с первой неделей месяца. Повышенный спрос на продукты питания сохраняется. Население страны продолжает покупать товары первой необходимости, в период с 16 марта эта статья расходов увеличилась на 12%. А вот москвичи, наоборот, уже, видимо, сделав все запасы, сократили свои бюджеты на продукты на 26%.